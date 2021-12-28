Врач заявил, что горячий чай увеличивает риск возникновения рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чай с температурой выше 60 градусов вдвое увеличивает риск возникновения рака, заявил один из ведущих исследователей Американского онкологического общества (ACS) Фархад Ислами.

В ходе исследования, которое приводит "Медик Форум", выяснилось, что ежедневное употребление менее 700 миллилитров чая с температурой выше 60 градусов приводит к увеличению риска рака пищевода примерно на 90%.

По словам Ислами, к таким последствиям может привести и употребление других горячих напитков.

Ранее главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала, что ежедневное употребление зеленого чая может привести к риску подагры. При этом риск развития заболевания у пьющих кофе мужчин на 40–60% ниже, чем у тех, кто его не употребляет.

