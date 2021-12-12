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Общество

18:18

Ревматолог рассказала об опасности употребления зеленого чая

общество еда медицина

Фото: depositphotos/viktoriya89

Ежедневное употребление зеленого чая может привести к риску подагры. Об этом рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она подчеркнула, что зеленый чай приводит к повышению уровня мочевой кислоты. Однако пока взаимосвязь между уровнем мочевой кислоты и употреблением черного чая или фруктовых соков не выявлена.

При этом между зеленым и черным чаем Загребнева советует выбирать второй вариант.

Она рассказала, что риск развития подагры у пьющих кофе мужчин на 40–60% ниже, чем у тех, кто его не употребляет.

Ранее сообщалось, что хурма, содержащая калий, полезна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, пищевые волокна хурмы, микроэлементы и витамины групп А, С и Р помогают коже оставаться эластичной и упругой и поддерживать иммунитет зимой, а тонизирующий эффект позволяет снимать усталость, успокаивать нервную систему и повышать работоспособность.

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