Эксперты рассказали о полезных свойствах хурмы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Хурма, содержащая калий, полезна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на Центр общественного здоровья Карелии.

Кроме того, пищевые волокна хурмы, микроэлементы и витамины групп А, С и Р помогают коже оставаться эластичной и упругой и поддерживать иммунитет зимой, а тонизирующий эффект позволяет снимать усталость, успокаивать нервную систему и повышать работоспособность.

Однако, по словам врача-эндокринолога, диетолога Полины Королевой, хурма, содержащая дубильные вещества, может привести к образованию в желудке клубка из растительных волокон.

Кроме того, продукт может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке, если употреблять его в качестве десерта после обеда или ужина. Диетолог также не советует употреблять фрукт в больших количествах детям и пожилым людям с сахарным диабетом.

