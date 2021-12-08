Россиянам рассказали, как правильно выбирать мандарины

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Наличие воздуха между кожурой и мякотью является одним из важных критериев качественного мандарина, рассказала начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.
В то же время она подчеркнула, что если воздуха слишком много, то это уже является недостатком. Такие плоды легче повредить, и, скорее всего, это свидетельствует о том, что мандарины уже залежались, добавила эксперт. Не стоит выбирать также замершие фрукты, поскольку в них снижена концентрация витаминов.
"Имейте в виду: если мандарины подмерзшие, значит, и особой пользы иммунитету они не принесут", – приводит слова Котельниковой агентство "Прайм".
Она добавила, что после покупки мандарины необходимо промыть теплой водой, поскольку иногда они могут быть обработаны воском. Также, по словам эксперта, окрас кожуры не является показателем сладости. Есть сорта, у которых кожура еще зеленая, однако сам фрукт сладкий и спелый.
Ранее сообщалось, что в России мандарины подорожали на 25%. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Востриков, оптовые цены на мандарины варьируются от 80 до 138 рублей за килограмм.
По его мнению, резкий рост цен связан с сокращением поставок из Турции, а также с удорожанием логистики поставок.
"Доктор 24": мандарины
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