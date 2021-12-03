Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:07

Главная / Новости /

Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья

Цитрусовая бомба. К чему может привести переедание мандаринов
общество еда эксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Москве 24, что здоровый человек может съесть до полукилограмма мандаринов в день без последствий для организма

Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приемами пищи.
Маргарита Королева
доктор медицинских наук, врач-диетолог

Врач отметила, что мандарин – это сезонный продукт, состав которого богат питательными биологически активными компонентами. Диетолог рекомендовала включить его в ежедневный рацион питания.

"Мандарин содержит много полезных компонентов. Витамин PP, витамин C, растительную клетчатку, витамины группы B", – сказала Королева.

По ее словам, c осторожностью к мандаринам нужно относиться людям, имеющим аллергическую реакцию.

Если у человека есть аллергическая реакция и он, позабыв об этом, в один присест съест полкило мандаринов, то это может закончиться плачевно – вплоть до анафилактического шока.
Маргарита Королева
доктор медицинских наук, врач-диетолог

Также врач рекомендовала не злоупотреблять этим сезонным фруктом людям, склонным к ожирению и сахарному диабету.

Ранее завотделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия рассказал, что самые лучшие мандарины имеют оранжевый или желто-оранжевый цвет с небольшими вкраплениями зеленого, гладкую кожуру и плотную структуру.

"Доктор 24": мандарины

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать