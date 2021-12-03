Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Москве 24, что здоровый человек может съесть до полукилограмма мандаринов в день без последствий для организма
Врач отметила, что мандарин – это сезонный продукт, состав которого богат питательными биологически активными компонентами. Диетолог рекомендовала включить его в ежедневный рацион питания.
"Мандарин содержит много полезных компонентов. Витамин PP, витамин C, растительную клетчатку, витамины группы B", – сказала Королева.
По ее словам, c осторожностью к мандаринам нужно относиться людям, имеющим аллергическую реакцию.
Также врач рекомендовала не злоупотреблять этим сезонным фруктом людям, склонным к ожирению и сахарному диабету.
Ранее завотделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия рассказал, что самые лучшие мандарины имеют оранжевый или желто-оранжевый цвет с небольшими вкраплениями зеленого, гладкую кожуру и плотную структуру.
"Доктор 24": мандарины
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