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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Москве 24, что здоровый человек может съесть до полукилограмма мандаринов в день без последствий для организма





Маргарита Королева доктор медицинских наук, врач-диетолог Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приемами пищи.

Врач отметила, что мандарин – это сезонный продукт, состав которого богат питательными биологически активными компонентами. Диетолог рекомендовала включить его в ежедневный рацион питания.

"Мандарин содержит много полезных компонентов. Витамин PP, витамин C, растительную клетчатку, витамины группы B", – сказала Королева.

По ее словам, c осторожностью к мандаринам нужно относиться людям, имеющим аллергическую реакцию.





Маргарита Королева доктор медицинских наук, врач-диетолог Если у человека есть аллергическая реакция и он, позабыв об этом, в один присест съест полкило мандаринов, то это может закончиться плачевно – вплоть до анафилактического шока.

Также врач рекомендовала не злоупотреблять этим сезонным фруктом людям, склонным к ожирению и сахарному диабету.

Ранее завотделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия рассказал, что самые лучшие мандарины имеют оранжевый или желто-оранжевый цвет с небольшими вкраплениями зеленого, гладкую кожуру и плотную структуру.

