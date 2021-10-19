Биолог рассказал, как выбрать качественные мандарины

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Самые лучшие мандарины имеют оранжевый или желто-оранжевый цвет с небольшими вкраплениями зеленого, гладкую кожуру и плотную структуру, рассказал заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия.
"Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу – не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие", – заявил Сабекия РИА Новости.
Он отметил, что абхазские мандарины не покрывают воском и не обрабатывают никакими химикатами. Также специалист заявил, что наличие на цитрусовых веточек является показателем их свежести.
"Раньше абхазские цитрусовые продавались без веточек. Сейчас мы столкнулись с этим на рынке, и китайские цитрусовые начали продавать с веточками. У абхазских листья более широкие и заостренные, а у китайских – узкие, чуть продолговатые", – пояснил биолог.
По словам Сабекии, в Абхазии в настоящее время насчитывается порядка 120 сортов цитрусовых. Основной разновидностью абхазских мандаринов является сорт "уншиу", который был завезен в республику в 1894 году.
Ранее врач-эндокринолог рассказала, каким образом можно поддержать иммунитет в осенний период. Среди продуктов она посоветовала обратить внимание на жирные сорта рыбы, цитрусовые с высоким содержанием витамина С. Кроме того, рацион можно дополнить продуктами с селеном – грибами, орехами, морской рыбой.
"Доктор 24": мандарины
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