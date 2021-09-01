Эндокринолог назвала способы поддержать иммунитет осенью

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Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра МЕДСИ Надежда Собаева рассказала, каким образом можно поддержать иммунитет в осенний период. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист посоветовала соблюдать режим сна и ложиться спать до 22–23 часов. Она объяснила такой образ жизни тем, что до полуночи происходит пиковая выработка гормонов, в том числе мелатонина.

Также эндокринолог считает важным организовать сбалансированное питание.

"Важно, чтобы организму хватало и различных витаминов, и антиоксидантов, то есть веществ, которые препятствуют протеканию различных неблагоприятных реакций в нашем организме, то есть это некий природный щит для организма", – отметила эксперт.

Среди продуктов Собаева посоветовала обратить внимание на жирные сорта рыбы, цитрусовые с высоким содержанием витамина С. Кроме того, рацион можно дополнить продуктами с селеном – грибами, орехами, морской рыбой. Аналогично полезным является цинк, который содержится в рыбе, мясе, креветках и орехах.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун ранее назвала ягоды, которые помогают усилить иммунитет в преддверии холодов. К таком она отнесла клюкву и бруснику.

