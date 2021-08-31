Ученые предупредили об опасности употребления фруктозы

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Китайские ученые опубликовали обзорное исследование, посвященное метаболизму фруктозы в организме. Как следует из записи в Chinese Medical Journal, чрезмерное потребление продукта может привести к дисбалансу метаболических путей.

Специалисты указали на то, что большая часть фруктозы впитывается клетками, выстилающими кишечник. Интенсивность процесса определяют белковые транспортеры GLUT5 и GLUT2, реагирующие на уровень фруктозы.

Как следствие, человек, употребивший нечто сладкое, хочет съесть что-то еще. Вместе с тем дефицит GLUT5 и GLUT2 способен вызвать нарушение абсорбции фруктозы и дисфункцию кишечника.

При попадании фруктозы в кровоток ее уровень начинают регулировать почки и печень. Вещество переводится на производство глюкозы в организме за счет глюкогенеза – процесса, который требует разрушения молекул АТФ.

Они, в свою очередь, являются основным источником энергии в клетках, причем истощение запаса приводит к накапливанию мочевой кислоты в крови и суставах. Кроме того, фруктоза способна повышать уровень холестерина и абдоминального жира.

Американский диетолог Эми Гудсон ранее предостерегла от чрезмерного употребления напитков, богатых сахаром. Она объяснила, что такие жидкости могут привести к воспалениям в организме.

Кроме того, специалист призвала избегать злоупотребления алкоголем. Он негативно влияет на желудок, что впоследствии может спровоцировать нарушение микробиоты.

