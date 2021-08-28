Врач рассказала о влиянии цвета овощей и фруктов на иммунитет

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 объяснила, какое влияние на иммунитет человека оказывают сезонные фрукты и овощи разных цветов.

"Сейчас дары позднего лета и ранней осени у нас активно идут в ход, потому что каждый из этих продуктов содержит набор своих питательных веществ. У них есть очень много общего, но тем не менее даже каждый пигмент того или иного продукта несет целенаправленный запас витаминов", – рассказала специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Начнем с томатов и арбузов. Продукты красного цвета содержат большое количество ликопина. Есть исследования, показывающие, что этот пигмент помогает в профилактике рака простаты и аденомы простаты, а также регулирует репродуктивную функцию.

По словам Соломатиной, зеленые фрукты и овощи полны лютеина, который хорошо поддерживает зрение. В частности, большое количество такого пигмента сейчас можно найти в огурцах, кабачках и, конечно, яблоках. При этом последние, как отмечает диетолог, могут не только поддержать зрение, но и помочь в борьбе с вирусами.

"Яблоки содержат достаточно большое количество кверцетина. Сейчас на него особенно стоит сделать упор в связи с пандемией. Потому что кверцетин оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и регенерирующее действие. Кроме того, он полезен для нормального функционирования мелких капилляров", – указала специалист.

Также наиболее актуальными сейчас будут продукты темного цвета, говорит диетолог. В них содержатся проантоцианиды и никотиновая кислота, предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания и когнитивные нарушения. Помимо этого, они полезны для органов зрения. Среди таких продуктов Соломатина особенно отметила баклажаны, голубику, чернику и ежевику.

Вместе с тем диетолог рекомендовала обратить внимание на желто-оранжевые продукты.





Елена Соломатина врач-диетолог Например, дыня, морковь, тыква – они полны бета-каротином, он необходим для нормального сумеречного зрения, для функционирования слизистых. А хорошая слизистая – это хороший барьер для вирусов. Тыква также богата калием, который выводит излишек жидкости из организма.

Ранее спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктов при попытке запастись витаминами. Она отметила, что фрукты и ягоды содержат много сахара, поэтому рекомендуется съедать не более 200 граммов в день.