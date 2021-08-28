Врач рассказала о влиянии цвета овощей и фруктов на иммунитет

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 объяснила, какое влияние на иммунитет человека оказывают сезонные фрукты и овощи разных цветов.
"Сейчас дары позднего лета и ранней осени у нас активно идут в ход, потому что каждый из этих продуктов содержит набор своих питательных веществ. У них есть очень много общего, но тем не менее даже каждый пигмент того или иного продукта несет целенаправленный запас витаминов", – рассказала специалист.
По словам Соломатиной, зеленые фрукты и овощи полны лютеина, который хорошо поддерживает зрение. В частности, большое количество такого пигмента сейчас можно найти в огурцах, кабачках и, конечно, яблоках. При этом последние, как отмечает диетолог, могут не только поддержать зрение, но и помочь в борьбе с вирусами.
"Яблоки содержат достаточно большое количество кверцетина. Сейчас на него особенно стоит сделать упор в связи с пандемией. Потому что кверцетин оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и регенерирующее действие. Кроме того, он полезен для нормального функционирования мелких капилляров", – указала специалист.
Также наиболее актуальными сейчас будут продукты темного цвета, говорит диетолог. В них содержатся проантоцианиды и никотиновая кислота, предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания и когнитивные нарушения. Помимо этого, они полезны для органов зрения. Среди таких продуктов Соломатина особенно отметила баклажаны, голубику, чернику и ежевику.
Вместе с тем диетолог рекомендовала обратить внимание на желто-оранжевые продукты.
Ранее спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктов при попытке запастись витаминами. Она отметила, что фрукты и ягоды содержат много сахара, поэтому рекомендуется съедать не более 200 граммов в день.
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