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Общество

09:35

Эксперт предостерегла от чрезмерного потребления фруктов

общество еда

Фото: depositphotos/Boarding2Now

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктов, когда люди пытаются запастись витаминами.

"У людей такой нарратив в голове, а еще есть традиция и ментальность, которые говорят, что фрукты – это еда сезонная, и, пока сезон, надо их есть изо всех сил. Сами люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес и в животе начинает бурчать. Все плохо становится, но они не могут остановиться, поскольку в голове сидит представление, что надо", – рассказала Савельева в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, есть фрукты полезно в любое время года, однако делать это нужно в меру.

"Если съесть одно яблоко, то это хорошая терапевтическая доза. В нем будет много полезного, особенно если оно только что сорвано из сада. Если небольшие яблоки, то можно и по два в день", – пояснила эксперт.

Савельева отметила, что фрукты и ягоды содержат много сахара, поэтому рекомендуется съедать не более 200 граммов в день.

Ранее диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что высокий гликемический индекс арбузов и дынь может привести к метаболическим нарушениям. По мнению Стародубовой, любому человеку стоит придерживаться принципов здорового питания, ключевым моментом которого является разнообразие.

Также Стародубова назвала суточную норму потребления арбуза и дыни. По мнению специалиста, в день стоит съедать до 400–750 граммов бахчевых культур. В качестве альтернативы можно выпить 150 миллилитров сока из этих плодов.

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