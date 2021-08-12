Главный диетолог Москвы назвала суточную норму арбуза и дыни

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В день рекомендуется съедать до 400–750 граммов арбуза или дыни, это примерно 2–4 кусочка, об этом рассказала главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова.

Она отметила, что также можно выпить 150 миллилитров сока из этих плодов. Врач подчеркнула, что и арбуз, и дыня имеют высокий гликемический индекс.

В тоже время, подчеркнула эксперт, арбуз содержит огромное количество полезных веществ, включая витамины А, С, фолиевую кислоту, магний, кальций, фосфор, натрий, йод, железо. Помимо этого, в красной мякоти содержится ликопин – это антиоксидант, который является противовоспалительным средством, снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Арбуз обладает мочегонным свойством, антиоксидантным свойством, снижает уровень холестерина и мочевой кислоты в крови, является профилактикой развития атеросклероза и онкологических заболеваний", – приводит слова Стародубовой РИА Новости.

Большое количество полезных веществ содержат и дыни, отметила врач. Это витамины А, С, фолиевая кислота, минеральные вещества. Дыня также обладает антиоксидантным и мочегонным свойствами, благотворно влияет на нервную систему и нормализует работу кишечника.

Ранее Стародубова перечислила заболевания, при которых следует отказаться от арбузов и дынь, либо употреблять их в пищу с осторожностью. Это заболевания ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменная болезнь, сахарный диабет и индивидуальная непереносимость.

Диетолог подчеркнула, что любой, даже самый полезный продукт, может быть опасен для здоровья. По словам эксперта, все зависит от ряда факторов, в том числе качества и количества съеденного, а также условий выращивания.