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Москва 24

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Общество

11:26

Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов

общество медицина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач предупредила о риске возникновения рака от нитратов, содержащихся в арбузе, сообщает "360".

По словам специалиста по коррекции веса и пищевого поведения Альбины Ермоленковой, арбузы и дыни могут подкармливать азотистыми удобрениями для быстрого созревания, поэтому они могут нанести серьезный вред здоровью, даже спровоцировать онкологические заболевания.

"Азотистые удобрения сами по себе, может быть, и не так вредны, но когда эти вещества попадают в желудочно-кишечный тракт, то они преобразуются во вредные соединения. В частности, как раз нитраты могут вызывать онкологические заболевания", – сообщила эксперт.

Как предупредила Ермоленкова, нитраты могут вызывать отравления, нарушать транспортную функцию крови и влиять на уровень гемоглобина. Явным признаком нитратов в мякоти арбуза будут желтые прожилки или белесые уплотнения, похожие на вату.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что большинство арбузов, которые везут в центральную Россию, содержат в пять раз больше нитратов, чем допускается. По его словам, он сам не ест арбузы вот уже три года после того, как отравился, съев один из них.

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