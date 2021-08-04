Нутрициолог рассказала, опасно ли проглатывать арбузные семечки

В сезон арбузов и дынь москвичи готовы есть сладкое лакомство почти каждый день. Поэтому бахчевые в это время года становятся самым ходовым товаром. Рассказываем, как правильно есть и хранить арбузы и дыни, чтобы не навредить здоровью.



Фото: Москва 24/ Лидия Широнина

Берегись нитратов

Любители бахчевых культур вместе с сочной мякотью иногда случайно проглатывают и семечки. Нутрициолог Мария Розанова предупредила, что поедание арбуза вместе с семечками может стать причиной расстройства пищеварения.

"Оболочка у арбузных семечек очень плотная, и чаще всего при проглатывании их целиком они не перевариваются. Если случайно проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий", – отметила специалист.

По словам эксперта, есть люди, которым категорически нельзя проглатывать арбузные семечки: прежде всего – детям в возрасте до 3 лет. Для них это очень опасно, так как малыши могут подавиться или отравиться. По мнению Розановой, с арбузами также следует быть осторожными беременным женщинам и кормящим мамам, так как семечки повышают уровень возможной аллергии.

Кроме того, в них накапливается много нитратов, если сладкий плод выращивали с применением химических веществ.



Мария Розанова нутрициолог В арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред.

Собеседница Москвы 24 подчеркнула, что следует быть осторожными с арбузами, у которых внутри белые семечки. Это может быть как недозрелый арбуз, так и выращенный с использованием нитратов, а такая пища способна вызвать сильное отравление, объяснила специалист.

Знай меру

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По мнению Розановой, как и любые ягоды или фрукты, арбуз и дыню следует включать в отдельный перекус.

"В первый перекус – фруктовый ланч – можно съесть до 400–500 граммов дыни или арбуза спокойно, даже если вы худеете. В вечерний – можно съесть еще граммов 150–200. Через 20–30 минут после арбуза или дыни выпейте 300–400 миллилитров воды. Тогда концентрация сахара разбавится, мочегонный эффект удвоится, а это профилактика отеков", – рассказала нутрициолог.

По ее словам, бахчевые отлично работают в качестве профилактики углеводной зависимости.



Мария Розанова нутрициолог Согласно новым исследованиям, употребление двух любых фруктов в день снижает риск инсулинорезистентности и диабета. Легкий фруктовый сахар быстро всасывается, дает ощущение сладости, но при этом не формирует привыкание вкусовых рецепторов.

Всем, кому очень сложно справляться с тягой к сладкому, эксперт посоветовала на начальных этапах включать в дневной рацион полкило арбуза или дыни.



При этом, по словам врача, не стоит употреблять арбузы и дыни сразу после завтрака, обеда или ужина, несмотря на то что шведский стол часто предлагает такую схему. Подобное питание вызывает мощнейшее брожение, которое нарушит всасывание всего основного приема пищи, пользы от арбуза или дыни не будет.



"Раздельное питание давно не в тренде, но единственное, что важно употреблять отдельно, – это фрукты и ягоды", – объяснила эксперт.

Такой принцип не нарушает всасывание белка и железа из основной пищи, а витамины из фруктов и ягод легко и полноценно усваиваются, добавила она.

Не навреди

Фото: Москва 24/ Лидия Широнина

Эксперт рассказала, что периодически можно устраивать себе арбузные разгрузочные дни. В этот период нужно есть только арбуз, пить воду и зеленый или травяные чаи. Но и тут есть свои противопоказания.

"Людям с проблемными почками – с хроническим пиелонефритом, циститом, песком или мелкими камнями в почках – решаться на такой разгрузочный день следует только после консультации с терапевтом", – предостерегла Мария Розанова.

Кроме того, собеседница Москвы 24 не рекомендует проводить разгрузочные дни на арбузе и дыне тем, кто желает снизить вес, а также пациентам с сахарным диабетом, детям, беременным и кормящим женщинам.

Дело в том, что арбузы – это тоже сахар, который еще легче, чем глюкоза, проникает внутрь клеток, мешая жиросжиганию.

Нутрициолог также обратила внимание на то, что разрезанные бахчевые быстро теряют вкусовые и полезные свойства, заселяются патогенными бактериями. Поэтому остатки арбуза и дыни лучше всего хранить в холодильнике до 50 часов.



Мария Розанова нутрициолог В комнате или на кухне, то есть в тепле, плод не проживет и суток. Поэтому категорически не рекомендуется оставлять продукты на кухонном столе даже на несколько часов.

Она добавила, что еще хуже покупать уже нарезанный на части арбуз в магазине. Это может привести к отравлению, заключила нутрицитолог.

