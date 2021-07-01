Психологи объяснили, одежда каких цветов делает нас счастливыми

Когда дела не клеятся, а жизнь словно зашла в тупик, вернуть чувство радости можно с помощью позитивных цветов и оттенков. Мы узнали, какая цветовая гамма поможет избавиться от хандры.
Не просто так
Грустные мысли доводят до отчаяния, а поводов для радости все нет и нет. Как устроить себе праздник? По словам практикующего психолога Ольги Хабибулиной, ресурсом, вызывающим подъем энергии, может стать одежда. Избавиться от плохого настроения реально, наряжаясь и тщательно подбирая образ. "Лучше не надевать то, в чем вам неудобно и некомфортно: лишний телесный дискомфорт создает раздражение и усиливает напряженное состояние. Стоит вообще избавиться от одежды, в которой вы себе не нравитесь", – советует психолог.
По словам эксперта, вернуть радость жизни помогут яркие цвета – зеленый, белый, красный, а также сочные фруктовые и ягодные оттенки. Психолог Ирина Фролова отмечает, что цветовые вибрации быстро и безопасно переключают нас с негативных состояний на позитивные. Неспроста по утрам мы подолгу простаиваем перед гардеробом, не зная, что надеть.
Эксперт подчеркивает, что все внимание удрученного жизнью человека направлено внутрь себя, где происходят разные ментальные и психологические процессы. Людям, которые испытывают грусть, тоску, безысходность, психолог советует выбирать позитивные цвета, если они хотя выйти из подавленного состояния.
Вернуть радость
У каждого цвета есть свое значение и энергетический посыл. По словам Ирины Фроловой, оранжевый – это цвет радости и позитива. Он наградит нас мощным энергетическим зарядом, подарит чувство блаженства и удовольствия от жизни. Оранжевый соединяет нас с нашим "внутренним ребенком", помогает услышать и почувствовать истинные желания, идущие от сердца. Эксперт подчеркивает: чтобы не растратить быстро энергию, которую дарит этот цвет, его лучше сочетать с синим.
С точки зрения психологии желтый цвет дает ощущение легкости, свободы и радости. С его помощью мы словно перерождаемся и смотрим на сложные ситуации совершенно другими глазами. И начинаем ценить свою индивидуальность. Но так как желтый считается легкомысленным, то хорошо сочетать его с любыми оттенками фиолетового, которые добавят мудрости.
Если вы запутались на отрезке жизненного пути и не знаете, какое решение сейчас будет правильным, эксперт рекомендует выбирать все оттенки зеленого. Этот цвет соединит вас с природной жизненной энергией, вы обретете состояние гармонии и равновесия. Зеленый поможет принять себя во всех смыслах.
"Когда мы находимся в стрессе, создается ощущение, будто наш организм встает в аварийный режим. Мы ничего рационального предпринять не можем, как будто парализованы страхом. Поэтому наполняйте свое пространство невероятным по своей красоте зеленым цветом, который поможет вам быстро найти нужное равновесие", – подсказывает Ирина Фролова.
Белый – базовый цвет любого гардероба и интерьера. Считается, что он расширяет сознание, поскольку включает в себя все цвета, которые нам необходимы. Белый легко снимает ограничения, отменяет устаревшие убеждения и ярлыки, которые человек себе осознанно или неосознанно навешал. Этот цвет помогает самовыражению в любых сферах жизни.
Найти место в жизни
Определиться с верной дорогой и местом в жизни поможет бирюзовый цвет. Он, по словам психолога, дает духовную опору и осознание своей божественной природы. Надо не только выбирать бирюзовые одежду и аксессуары, но и окружить себя соответствующими предметами интерьера. Цвет поможет стать гибким в общении и с легкостью налаживать коммуникацию с окружающим миром. Считается, что с бирюзовым человек обретает доверие к себе и к жизни в целом.
А самореализоваться поможет голубой цвет – он настроит естественный процесс саморегуляции организма, из жизни уйдет хаос, установится порядок.
Вернуть себе целеустремленность и самоценность можно с помощью красного цвета. "Когда нам хочется яркости и самовыражения, мы красим губы красной помадой. Этот яркий цвет дает нам активную энергию для действий, при условии, если мы психологически здоровы и не находимся в истощенном, изможденном состоянии. Это цвет любви, страсти, красоты, нашей яркости и сексуальности", – отмечает Ирина Фролова.
С красным легко ставить цели и двигаться к их достижению. В нем сила, активность, быстрота и мощь. Но надо учитывать, что, когда наше состояние несбалансированное, этот цвет может вызывать гнев, злость и раздражение. Как следствие – напряжение во всем теле, а потом и тревожное расстройство.
Когда зашедшему в жизненный тупик человеку хочется обновления, перезагрузки и ощущения бодрости, словно после освежающего душа, на помощь придет оливковый цвет. Психолог гарантирует, что с ним можно разглядеть свой путь ясным умом и выстроить четкие приоритеты ценностей. Это цвет практичности и уверенности в правильно принятых решениях.