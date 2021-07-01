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Психологи объяснили, одежда каких цветов делает нас счастливыми

Как цвет помогает избавиться от хандры и стать счастливее
общество

Когда дела не клеятся, а жизнь словно зашла в тупик, вернуть чувство радости можно с помощью позитивных цветов и оттенков. Мы узнали, какая цветовая гамма поможет избавиться от хандры.

Фото: depositphotos/feedough

Не просто так

Грустные мысли доводят до отчаяния, а поводов для радости все нет и нет. Как устроить себе праздник? По словам практикующего психолога Ольги Хабибулиной, ресурсом, вызывающим подъем энергии, может стать одежда. Избавиться от плохого настроения реально, наряжаясь и тщательно подбирая образ. "Лучше не надевать то, в чем вам неудобно и некомфортно: лишний телесный дискомфорт создает раздражение и усиливает напряженное состояние. Стоит вообще избавиться от одежды, в которой вы себе не нравитесь", – советует психолог.

По словам эксперта, вернуть радость жизни помогут яркие цвета – зеленый, белый, красный, а также сочные фруктовые и ягодные оттенки. Психолог Ирина Фролова отмечает, что цветовые вибрации быстро и безопасно переключают нас с негативных состояний на позитивные. Неспроста по утрам мы подолгу простаиваем перед гардеробом, не зная, что надеть.

Мы всегда с помощью нашей интуиции и уровня бессознательного выбираем вещи определенных цветов. Если вы пребываете в подавленном состоянии, то цветовая палитра для вас будет блеклой и серой. В этом состоянии вам не хочется выделяться.
Ирина Фролова
психолог

Эксперт подчеркивает, что все внимание удрученного жизнью человека направлено внутрь себя, где происходят разные ментальные и психологические процессы. Людям, которые испытывают грусть, тоску, безысходность, психолог советует выбирать позитивные цвета, если они хотя выйти из подавленного состояния.

Фото: depositphotos/Nikolas_jkd

Вернуть радость

У каждого цвета есть свое значение и энергетический посыл. По словам Ирины Фроловой, оранжевый – это цвет радости и позитива. Он наградит нас мощным энергетическим зарядом, подарит чувство блаженства и удовольствия от жизни. Оранжевый соединяет нас с нашим "внутренним ребенком", помогает услышать и почувствовать истинные желания, идущие от сердца. Эксперт подчеркивает: чтобы не растратить быстро энергию, которую дарит этот цвет, его лучше сочетать с синим.

С точки зрения психологии желтый цвет дает ощущение легкости, свободы и радости. С его помощью мы словно перерождаемся и смотрим на сложные ситуации совершенно другими глазами. И начинаем ценить свою индивидуальность. Но так как желтый считается легкомысленным, то хорошо сочетать его с любыми оттенками фиолетового, которые добавят мудрости.

Если вы запутались на отрезке жизненного пути и не знаете, какое решение сейчас будет правильным, эксперт рекомендует выбирать все оттенки зеленого. Этот цвет соединит вас с природной жизненной энергией, вы обретете состояние гармонии и равновесия. Зеленый поможет принять себя во всех смыслах.

"Когда мы находимся в стрессе, создается ощущение, будто наш организм встает в аварийный режим. Мы ничего рационального предпринять не можем, как будто парализованы страхом. Поэтому наполняйте свое пространство невероятным по своей красоте зеленым цветом, который поможет вам быстро найти нужное равновесие", – подсказывает Ирина Фролова.

Белый – базовый цвет любого гардероба и интерьера. Считается, что он расширяет сознание, поскольку включает в себя все цвета, которые нам необходимы. Белый легко снимает ограничения, отменяет устаревшие убеждения и ярлыки, которые человек себе осознанно или неосознанно навешал. Этот цвет помогает самовыражению в любых сферах жизни.

Фото: depositphotos/Coy_Creek

Найти место в жизни

Определиться с верной дорогой и местом в жизни поможет бирюзовый цвет. Он, по словам психолога, дает духовную опору и осознание своей божественной природы. Надо не только выбирать бирюзовые одежду и аксессуары, но и окружить себя соответствующими предметами интерьера. Цвет поможет стать гибким в общении и с легкостью налаживать коммуникацию с окружающим миром. Считается, что с бирюзовым человек обретает доверие к себе и к жизни в целом.

А самореализоваться поможет голубой цвет – он настроит естественный процесс саморегуляции организма, из жизни уйдет хаос, установится порядок.

Вернуть себе целеустремленность и самоценность можно с помощью красного цвета. "Когда нам хочется яркости и самовыражения, мы красим губы красной помадой. Этот яркий цвет дает нам активную энергию для действий, при условии, если мы психологически здоровы и не находимся в истощенном, изможденном состоянии. Это цвет любви, страсти, красоты, нашей яркости и сексуальности", – отмечает Ирина Фролова.

С красным легко ставить цели и двигаться к их достижению. В нем сила, активность, быстрота и мощь. Но надо учитывать, что, когда наше состояние несбалансированное, этот цвет может вызывать гнев, злость и раздражение. Как следствие – напряжение во всем теле, а потом и тревожное расстройство.

Когда зашедшему в жизненный тупик человеку хочется обновления, перезагрузки и ощущения бодрости, словно после освежающего душа, на помощь придет оливковый цвет. Психолог гарантирует, что с ним можно разглядеть свой путь ясным умом и выстроить четкие приоритеты ценностей. Это цвет практичности и уверенности в правильно принятых решениях.

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