Психолог объяснила, почему перфекционистам трудно жить

Сложно жить, когда тебе нельзя ошибаться, приходится быть самым сильным и самым умным. Пока перфекционист изводит себя на пути к идеалу, другие вполне счастливы, совершая ошибки и не зацикливаясь на них. Разбираемся, как сделать постоянное стремление к совершенству преимуществом.



Друг или враг?

Перфекционисты требовательны к себе и другим и постоянно находятся в погоне за идеалом, чего бы это ни касалось. Положительные моменты перфекционизма заканчиваются там, где начинаются мучительные переживания, если добиться совершенства не удается.

"Когда человек, осознавая свою особенность, управляет ею, ставит ее себе на службу, перфекционизм становится избирательным. Он используется только там, где он необходим, и только в той мере, в которой разумен. Но если перфекционист не в силах остановить движимое им стремление к безукоризненности, то он становится рабом, заложником своего качества. Даже невзирая на обстоятельства, которые могут диктовать ему другие, разумные в этой ситуации подходы", – комментирует психолог Мария Колосова.

Эксперт отмечает, что человек страдает, если не может достигнуть в чем-то своего представления о совершенстве. Для него выходит на первое место не цель, а лишь способ ее достижения. Перфекционизм, по мнению психолога, хорош в любой работе, где высока цена ошибки. Например, в медицине. В частности – в хирургии в первую очередь. Этому качеству нет цены и при работе с финансовыми документами. Но в других областях чаще всего приходится делать выбор между качеством и скоростью, а не быть рабом неутолимого желания все довести до совершенства.



Кому в радость?

Почему человек становится перфекционистом? По мнению Марии Колосовой, чаще всего это зависит от воспитания, когда любовь ребенку была обещана в обмен на определенный результат. "И так как результат все время не соответствовал ожиданиям, а любовь необходима постоянно, то родитель получал "вечный двигатель" воспитания, а ребенок – веру в то, что если постараться, то любовь можно заслужить. И то и другое – колоссальная ошибка. Потому что любовь безусловна по своей природе и заслужить ее нельзя", – комментирует психолог.

Перфекционист, даже взрослый, больше всего боится оценки других людей, которые могут найти недостатки в нем или его работе. Эксперт обращает внимание на то, что если взрослый человек даст себе право на ошибку и научится разумно выбирать между качеством и скоростью, а может даже между необходимостью соответствовать правилам или дать жизни идти своим чередом, то тогда ему и окружающим станет намного проще. А главное – его жизнь станет гораздо богаче.





Мария Колосова психолог По сути, это выбор между тем, чтобы за всю жизнь погладить идеально одну рубашку или узнать весь мир, научиться многому, "есть жизнь полной ложкой". У человека появится возможность быть самим собой, а не круглым отличником, любить других с их недостатками и иметь право быть любимым в любом случае.

Ошибайтесь!

По мнению психолога, у перфекциониста всегда есть сложности в построении близких отношений. Ведь требования, которые он предъявляет к себе, связаны с его желанием получить если не любовь, то по крайней мере благодарность. И он будет ждать ее от других людей, которые не просили и не ждали от него никаких подвигов. Кроме того, перфекционист, предъявляя повышенные требования к себе, автоматически предъявляет их и к другим. А эти другие живут как умеют и используют иные стратегии, которые могут им казаться более эффективными.

Чтобы не попасть в ловушку перфекционизма, эксперт советует разрешить себе не быть безукоризненными во всем и всегда. Но при этом оставить себе право выбора, в каких случаях эта безукоризненность необходима. Человеку не стоит быть рабом недостижимого совершенства во всем. А выбор между качеством и скоростью следует делать каждый раз, опираясь на конкретную ситуацию, а не категоричные требования к результату.

По словам психолога, чтобы получить любовь, ее не нужно зарабатывать. И самому следует принимать другого таким, какой он есть, – со всеми его недостатками и особенностями. И уж тем более нельзя потерять любовь, если вы что-то сделали "не так" – тот, кто вас действительно любит, будет рад вам помочь и поддержать. А еще надо уметь быть слабым – просить о помощи и поддержке. В этом, по мнению специалиста, нет ничего страшного, потому что человек не может постоянно и везде быть самым-самым. Надо позволить себе право на ошибку. Это откроет для загнанного в рамки человека множество закрытых дверей, даст огромную свободу.

