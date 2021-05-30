Эксперты рассказали, как не разочароваться в курортном романе

Курортный роман – для кого-то способ внести разнообразие в жизнь, для других – возможность устроить судьбу. Можно ли всерьез относиться к таким отношениям и как не разочароваться в затмении на отдыхе? Разбираемся в тонкостях курортных романов.



Ну чем не роман?

Где еще влюбляться, как не на отдыхе? Глаза горят, вид отдохнувший, в чемодане – только лучшие наряды. Стоит ли завязывать отношения на курорте?

"Курортные романы менее успешны, чем другие отношения, потому что люди в путешествии обычно показывают лучшие версии себя. А потом начинается обычная жизнь, сказка заканчивается. Не все готовы принять на долгий срок реального человека с его усталостью, недомоганиями, бытовыми проблемами. Но если вы создадите длительные отношения, то неважно, где и как вы их создали", – рассуждает практикующий психолог Ольга Хабибулина.

Эксперт по семейным отношениям Ольга Шефергир уверена, что спутника жизни с серьезными намерениями можно встретить и на отдыхе. "Моя подруга долго не могла встретить мужчину. И наконец нашла его, когда в Испании поехала на экскурсию, чтобы помолиться у статуи Черной Мадонны, которая, согласно легенде, исполняет все желания. Ее избранником стал водитель экскурсионного автобуса. В итоге он переехал в Россию, и они вместе организовали свою туристическую фирму", – делится эксперт.



Выбор за нами

Броситься в омут с головой или держаться в рамках дозволенного – каждый в конечном итоге решает для себя сам. Кандидат психологических наук Алина Тер-Акопова советует прежде всего определиться с тем, чего человек хочет в конкретный период своей жизни, от отношений – в частности. Кто-то активно строит карьеру или в одиночку растит ребенка от распавшегося брака, а кто-то переживает недавнее расставание.





Алина Тер-Акопова кандидат психологических наук Возможно, по этим или другим причинам вы не готовы к построению серьезных взаимоотношений и осознаете, что небольшой курортный роман мог бы придать вам уверенности, радости и сил. А может, вы "нагулялись" вдоволь, успели насладиться независимостью и чувствуете, что теперь хотите быть хорошим родителем и супругом. Тогда легкие отношения не для вас.

По мнению специалиста, каждый имеет полное право знакомиться, встречаться, расставаться, оформлять и расторгать отношения – делать все для того, чтобы жить счастливо и заботиться о себе. Разумеется, не в ущерб окружающим. А чтобы курортный роман не разочаровал, эксперт считает необходимым без стеснения задавать ключевые вопросы еще на старте отношений и корректировать свои действия в соответствии с полученной информацией.



Единственный или повторимый

Эксперты также отмечают, что не стоит допускать ошибок в построении отношений, растрачивая свое время на несвободных партнеров, а также токсичные и краткосрочные отношения, от которых потом будет тяжело и болезненно.

Но, поскольку невозможно предвидеть все нюансы взаимоотношений, разочарования после романтических знакомств в некоторых случаях все-таки неизбежны. Ольга Хабибулина считает, что прежде всего надо доверять своему сердцу. И даже если человек, которого вы встретили на отдыхе – ваш избранник не на всю жизнь, а только на время, то он все равно чему-то вас научит и приблизит к поиску своего человека. Если отношения не сложились, психолог советует задуматься над тем, чему научил вас этот роман, и обязательно найти для себя ресурс в этом уроке. Тогда пережить ситуацию будет проще.



Берегитесь альфонсов

Впрочем, на отдыхе доверчивым дамам легко угодить не только в ловушку ловеласов, пускающих пыль в глаза. Расставляют свои сети и расчетливые альфонсы. Ольга Шефергир предостерегает, что малейший намек или попытку вытянуть из вас деньги следует сразу пресекать, поскольку уважающий себя мужчина с серьезными намерениями никогда не возьмет у женщины деньги, тем более на стадии зарождения серьезных отношений.

"Конечно, есть страны, где принято, что каждый платит сам за себя, поэтому важно заранее узнать о местных обычаях, чтобы не попасть впросак. И все же если мужчина всерьез ухаживает за женщиной, то все финансовые расходы он берет на себя", – рассуждает эксперт по семейным отношениям.

Ольга Хабибулина советует поразмыслить не только о том, интересны вы мужчине как женщина или как кошелек, но и разобраться в себе – как вы чувствуете себя рядом с таким человеком.

