Психологи объяснили, как поладить с токсичными родственниками

Раньше их называли самодурами и энергетическими вампирами, а теперь именуют токсичными людьми. После общения с ними мы чувствуем себя опустошенными. Жить под одной крышей с такими домочадцами чревато скандалами. Можно ли отличить токсичного человека от простого ворчуна и как не угодить в его ловушку?



Кому нужен конфликт

"Токсичное поведение – явление распространенное. Глубоко обиженный человек пытается сделать больно другому, чтобы тот почувствовал, как ему плохо. И если мы будем реагировать так же токсично, то через некоторое время тоже попадем в такое состояние, – говорит психолог, преподаватель, профессиональный астролог Анна Гусева. – Токсичного человека легко отличить от одинокого и обиженного, который просто делится переживаниями, устав от проблем. Для токсичных людей характерны ложь, лицемерие, манипуляции, жалобы. Хорошее они любят говорить только о себе, а если приходится обмолвиться о других, то только в виде сплетни".

Токсичный человек способен маскироваться под балагура и рубаху-парня. У него прекрасное чувство юмора, приветливое и доброжелательное поведение. Но это только видимость. Однако есть способы определить, с кем вы имеете дело.

По словам Анны Гусевой, токсичные люди используют фразы и слова-конфликтогены, такие как "вы меня не поняли", "успокойтесь", "вы должны". Часто повторяют: "Я терпел – и ты терпи!" От них исходят негативные утверждения и убеждения, например: "Мы все умрем!" Они любят сказать: "Ты самый непонятливый из нашей семьи". Или с негативным настроем произносят: "Весь в мать!.." Или: "Весь в отца!.."

"Токсичных людей выдают ложь, лицемерие, манипуляция, провокация и жалоба. Обычный ворчун – это моторчик, который безобидно жужжит. Он видит мир в черных тонах, у него отсутствует гармония с окружающим миром, он постоянно неудовлетворен тем, что сам имеет. Но его конфликт – внутриличностный, он не касается других людей. А у токсичного человека – межличностный, межгрупповой. Такой конфликт распространяется дальше, на других людей. Токсичному человеку важна эмоциональная реакция”, – поясняет психолог.



Этикет и нейтралитет

Специалисты уверены, что ужиться можно и с токсичным человеком. Но для этого надо работать над собой.

"Надо верить, что люди меняются. Конечно, можно сократить с человеком контакты до минимума. Но нужно помнить, что многое зависит от нас. Есть развивающиеся индивидуальности, а есть неразвивающиеся. Если вы не готовы развиваться, то разорвете отношения и так и не поймете, что же произошло", – говорит Анна Гусева.

Как утверждает психолог, чтобы ужиться с конфликтным родственником, нужно самому быть эмоционально гармоничной, целостной личностью. Если вы развиваетесь как личность, то токсичный человек вряд ли сможет воздействовать на ваши эмоции, потому что вы не станете реагировать на его выпады. Поэтому нужно избегать конфликтов, не уходить в негатив.

По словам специалиста, главные методы в общении с токсичным человеком – придерживаться правил этикета и сохранять нейтралитет. А вот действовать по принципу "сам дурак" или что-то доказывать не стоит.

"Нельзя реагировать зеркально, опускаться до его уровня. Не ждите, что человек что-то поймет. По возможности нужно установить и сохранять личные границы, думать о том, какую пользу мы можем получить. Токсичный человек всегда показывает вам ваши слабые места. Благодаря ему вы, например, можете определить, что не умеете говорить слово "нет". Или вами легко манипулировать. Или вы склонны испытывать чувство вины. Или не умеете реагировать на комплименты. Мысленно поблагодарите этого человека и работайте над собой, чтобы не попасть в его ловушку, – напутствует Анна Гусева. – Не нужно застревать в чужом болоте негатива. Надо поддерживать в чистоте свои мысли и свое пространство”.



Токсичная родня

Как отмечает детский и семейный психолог, основатель школы для родителей Екатерина Маденко, чтобы наладить отношения с токсичными родственниками, нужно сначала определить, кто именно из них подходит под это определение.

"Как правило, токсичный родственник старается контролировать все сферы вашей жизни: работу, отношения, интересы. Он непременно дает советы, подчеркивая свою важность и нужность. Способен держать в напряжении и манипулировать вашим чувством вины. Это поведение токсичного человека", – предупреждает Маденко.

Психолог предлагает соблюдать определенные правила безопасного общения с такими родственниками.

"Сохраняйте максимальную дистанцию и ограничьте ваши ответы отдельными информативными словами: "да", "нет", "нормально", "хорошо", "наверное". После разговора сядьте и подумайте, что вам не нравится и как бы вам хотелось общаться с этими людьми, – советует семейный психолог. – Определите темы, на которые готовы разговаривать с родственником – это ваша "зеленая зона". Запишите свои мысли. Обозначьте это для себя как границы. Далее в разговоре расставляйте их с помощью стоп-фраз.

Когда разговор заходит в "красную зону", психолог рекомендует использовать набор нейтральных фраз: "Вы, наверное, переживаете за меня?", "Почему ты спрашиваешь именно сейчас?", "Что ты имеешь в виду?", "Спасибо за заботу, я разберусь сам". По словам Маденко, в некоторых случаях срабатывает эффект "заезженной пластинки".

"Если родственник не унимается, то можно повторять фразы несколько раз. Главное при этом – оставить лишние эмоции, – говорит специалист. – Чтобы защитить себя, необязательно ругаться и кричать от чувства вины, которое раздувается до масштабов Вселенной. Самообладание, выдержка и тактика способны творить чудеса. Вашему токсичному манипулятору ничего не останется, как сложить полномочия, и отношения наладятся".