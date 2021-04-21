Психологи рассказали, как не попасть в ловушку вечного сожительства

Заветный штамп в паспорте представляет ценность не для всех. Кого-то устраивают и незарегистрированные отношения. Однако процент женщин, для которых классическая форма брака все еще остается логичным и обязательным этапом в развитии взаимоотношений, гораздо выше.





Сколько можно ждать?

Кто-то влюбляется с первого взгляда и сразу делает предложение, а другим требуется время, чтобы проверить чувства. Часто "испытательный срок" затягивается на неопределенный период. Отношения похожи на обычные, семейные, но заветного штампа в паспорте все нет и нет. Своего сожителя дама представляет как мужа и сильно огорчается, когда узнает, что он ее за глаза называет своей девушкой, как и в самом начале общения.

По мнению эксперта по семейным отношениям, социального педагога Ольги Шефергир, года вполне достаточно, чтобы мужчина смог определиться, поведет ли он подругу в ЗАГС. Специалист считает, что многое зависит от самой женщины, ее поведения в отношениях.

"Если женщина закрывает все его базовые потребности, то мужчина будет готов сделать предложение. И уж тем более если она станет для него музой, которая верит в него, с которой он сможет, раскрепостившись, раскрываться, реализовывать свой потенциал и достигаторский инстинкт, то этой женщиной он будет дорожить всю жизнь", – уверена эксперт по семейным отношениям.



Вопрос ребром

По словам Ольги Шефергир, если женщина закрывает потребности мужчины, отдавая себе отчет, что это действительно так, то она вправе заявить, что больше сожительствовать без обязательств не хочет. "Нужно дать мужчине возможность принять решение: хочет ли он жить с ней дальше, узаконив их отношения, либо она от него уходит и живет своей жизнью, чтобы обрести мужчину, который будет ею дорожить и скрепит отношения брачными узами", – говорит специалист.

Социальный педагог считает, что нет ничего зазорного в том, чтобы задать прямой вопрос своему спутнику и попросить дать ответ. А если он не готов принять решение сразу, то надо дать мужчине немного времени на размышления, оставив его одного.

По словам психолога, специалиста в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарьи Захаровой, успех отношений зависит от степени открытости партнеров в паре, возможности говорить прямо. "Если вы уже давно встречаетесь с мужчиной, возможно, и проживаете вместе, а он все не делает предложение, то не стоит гадать на кофейной гуще, позовет он вас замуж или нет. Следует откровенно прояснить ситуацию насчет будущих планов", – отмечает психолог.



Добраться до ЗАГСа

Как не попасть в ловушку бессрочных отношений? Специалисты советуют при выборе партнера опираться не на эмоции и чувства, а на состояние, в котором вы пребываете рядом с ним.

"Важно присутствие внутреннего спокойствия и легкости, ощущение, что ты паришь. С мужчиной должно быть всегда спокойно и комфортно. Такое ощущение стабильности и защищенности ни с чем не перепутаешь, – подчеркивает Шефергир, – без этого отношения не будут счастливыми в долгосрочной перспективе. Если женщина живет в стрессе и систематически проживает негативные эмоции, то это ее разрушает. При таких обстоятельствах она не сможет полностью реализоваться и стать счастливой".

Социальный педагог считает, что раскрыть себя можно только с подходящим партнером и не советует поддаваться эмоциям и временным чувствам, основанным на химических процессах. По ее мнению, это лишь временная иллюзия благополучных отношений.

"Готовность мужчины к такому ответственному шагу, как женитьба, во многом зависит от того, пробудит ли женщина в нем это желание. Мой супруг в начале нашего знакомства говорил, что не хочет жениться. Он заявил, что дети и семья в его жизни если появятся, то не раньше чем через 4 года. Но я не была намерена столько ждать. И когда у нас уже зарождались отношения, то прямо сказала, что у нас не будет близости до венчания. Так через полгода со дня знакомства я получила предложение и мы подали заявление, а еще через два месяца повенчались", – делится собственным опытом специалист по семейным отношениям.



Когда уходить

"Сразу разрывать отношения надо, когда вы понимаете, что вами пользуются, – считает эксперт, – а если мужчина поднял на вас руку, тоже раздумывать нечего: однозначно будет повторение, значит, надо уходить".

По мнению психолога Дарьи Захаровой, сторонницам классической формы брака следует обратить внимание на то, каким видит свое будущее ваш партнер, какие строит планы и есть ли в этих планах место для вас.

"Если мужчина в начале личных взаимоотношений или после нескольких лет совместного проживания в откровенном разговоре говорит о том, что он не планирует вступать в брак, то не стоит лелеять пустую надежду, что он изменит свою позицию. В данном случае надо понять, насколько вопрос брака принципиален для вас, и принять решение о сохранении или разрыве отношений, – отмечает психолог. – В том случае если партнер кормит вас планами о будущем браке, но не делает предложения, никак не согласует дату, уходит от разговоров, стоит определить для себя контрольный срок, после наступления которого вы примете решение, нужны вам эти отношения или нет".

Специалист отмечает, что длительное ожидание предложения, затягивание отношений чревато развитием неврозов, снижением самооценки, разочарованием в противоположном поле, ощущениями использованности и растрачивания собственной жизни на мужчин, для которых ценность ваших взаимоотношений гораздо ниже, чем для вас.