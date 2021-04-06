В Москве открылась новая площадка для регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В гостиничном комплексе "Даниловский" открылась новая площадка для регистрации брака, первые 10 церемоний бракосочетания пройдут 14 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса социального развития.

"Теперь парк-отель вошел в список необычных локаций в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в популярных местах столицы. Для заключения брака на площадке молодоженам необходимо только оплатить стандартную госпошлину без каких-либо дополнительных затрат. Комплекс "Даниловский" и ранее пользовался популярностью у молодоженов. На новой площадке зарегистрировать брак можно будет практически каждую пятницу и субботу", – сказала исполняющая обязанности главы управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Церемонии бракосочетания будут проводиться в парадном зале гостиницы, а в хорошую погоду – в живописно оформленной парковой зоне у Даниловского монастыря. На ее территории разбиты клумбы, растут плакучие карликовые яблони и декоративные груши. Удобно и то, что сразу после бракосочетания молодожены смогут обвенчаться в храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе.

Ранее гостиничный комплекс входил в перечень платных площадок для бракосочетания. Отмечается, что подать заявление для заключение брака можно онлайн или в Чертановском отделе ЗАГС.

Также управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самой популярной оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке и особняку Спиридонова.