В Москве назвали популярные площадки для регистрации браков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управление ЗАГСов Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Об этом сотрудник учреждения рассказал во время онлайн-дискуссии в соцсети ClubHouse.

"Самая популярная площадка у нас – это особняк Royal, у нас там больше всего проходит регистраций, также особняк на Волхонке и особняк Спиридонова. То есть особняки у нас пользуются спросом у молодоженов", – заявил специалист пресс-службы.

Также в Москве по-прежнему востребованы такие площадки, как городские стадионы и башни делового комплекса "Москва-Сити". Несколько новых мест, заявили в управлении ЗАГС, представят в 2021 году.

Для регистрации брака на одной из необычных площадок Москвы необходимо подать заявление на официальном портале мэра и правительства столицы не позднее чем за один месяц и не ранее чем за 12 месяцев до церемонии.

Ранее москвичам рассказали о работе городских учреждений в период длинных праздников. Столичные ЗАГСы и дворцы бракосочетания 20 февраля будут работать с 09:00 до 18:00, также будут открыты дворцы бракосочетаний № 1 и 3.