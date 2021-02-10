В ЗАГСе рассказали, какие ограничения останутся для молодоженов в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В пресс-службе управления ЗАГС Москвы рассказали, что, несмотря на отмену ограничений по коронавирусу, маски, перчатки и соблюдение безопасного расстояния по-прежнему остаются необходимыми атрибутами свадебного дня.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столичных ЗАГСах сняли ограничения, введенные из-за COVID-19. По ее словам, больше не нужна предварительная запись, также сняты ограничения на количество гостей на церемонии бракосочетания.
"В настоящее время, после того как уровень заболеваемости начал заметно сокращаться, молодожены не спешат приглашать в отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания большое количество гостей. Как и в сложный эпидемиологический период, на регистрации брака чаще всего присутствуют только близкие и родные жениха и невесты, а также фотографы и видеографы", – рассказали Москве 24 в пресс-службе.
Вместе с тем в пресс-службе добавили, что все молодожены с пониманием относились к весенним ограничениям.
"Приятно удивляла как ответственность молодоженов, так и креатив при выборе наряда. Сотрудники ЗАГСа участвовали в их празднике и помогали молодоженам вести прямые трансляции. Молодожены часто выбирали маски и перчатки под свои наряды, а одна пара к нам и вовсе пришла в костюмах химзащиты", – поделились в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в День России, который отмечается 12 июня, впервые можно будет заключить брак еще на двух необычных площадках столицы.
"Торжественные церемонии пройдут во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, Шипиловском отделе ЗАГС и на двух необычных площадках", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что церемонии бракосочетания пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal.
"В этот день дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать с 9:00 до 20:00 – на два часа дольше обычного", – рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
В 2020 году около 6 тысяч пар поженились в необычных местах Москвы. Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что госуслуга по заключению брака в городе с каждым годом улучшается, опираясь на пожелания молодоженов.
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