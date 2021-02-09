В московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичных ЗАГСах сняли ограничения, введенные из-за COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, больше не нужна предварительная запись, также сняты ограничения на количество гостей на церемонии бракосочетания.
"К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС, и Дворцы бракосочетания. Для их посещения больше не требуется предварительная запись. Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака", – рассказала вице-мэр.
Ранее заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу, в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни.
По его словам, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение (числа) заболевающих.
Сергей Собянин выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.
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