Заммэра рассказал, сколько москвичей работают дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящее время не более миллиона москвичей продолжают работать в дистанционном формате, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Осенние и зимние ограничения привели к тому, что онлайн, на дистанционной работе, находились 1,5–1,8 миллиона человек, сейчас эта цифра не превышает 1 миллиона человек", – заявил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Для сравнения он напомнил, что весной прошлого года в некоторые дни из дома работали до 3–3,5 миллиона человек. По словам Ефимова, загруженность городского общественного транспорта и дорог свидетельствует о возвращении предприятий в свой привычный режим работы.

"Как по транспортному потоку, так и в целом по движению пассажиров на территории города Москвы мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы. Если говорить про период самых жестких ограничений – это весна прошлого года, – мы видели, что до 3–3,5 миллиона человек в некоторые дни оставались дома, работая дистанционно", – пояснил он.

Ранее Ефимов заявил, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу, что позволит Москве в ближайшие месяцы вернуться к своей обычной жизни. По его словам, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение числа заболевающих.