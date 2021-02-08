Заммэра рассказал, сколько москвичей работают дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В настоящее время не более миллиона москвичей продолжают работать в дистанционном формате, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Осенние и зимние ограничения привели к тому, что онлайн, на дистанционной работе, находились 1,5–1,8 миллиона человек, сейчас эта цифра не превышает 1 миллиона человек", – заявил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
Для сравнения он напомнил, что весной прошлого года в некоторые дни из дома работали до 3–3,5 миллиона человек. По словам Ефимова, загруженность городского общественного транспорта и дорог свидетельствует о возвращении предприятий в свой привычный режим работы.
"Как по транспортному потоку, так и в целом по движению пассажиров на территории города Москвы мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы. Если говорить про период самых жестких ограничений – это весна прошлого года, – мы видели, что до 3–3,5 миллиона человек в некоторые дни оставались дома, работая дистанционно", – пояснил он.
Ранее Ефимов заявил, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу, что позволит Москве в ближайшие месяцы вернуться к своей обычной жизни. По его словам, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение числа заболевающих.
После выхода москвичей с удаленки увеличилось количество поездок на метро и МЦК
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