Собянин выразил надежду на снятие всех ограничений в столице в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Об этом мэр сообщил в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД РФ по столице по итогам 2020 года.

"Я надеюсь, что в этом году мы в конце концов снимем все ограничения и Москва вернется к нормальной жизни, когда будут проводиться массовые мероприятия, фестивали, праздники. Это, конечно, приятно. Но это, конечно, определяет дополнительную работу, дополнительную нагрузку на правоохранительные органы", – сказал градоначальник.

Собянин добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих событий.

"У нас впереди выборы в Государственную думу. Как правило, в такие периоды возрастает нагрузка на правоохранительные органы для того, чтобы обеспечивать правопорядок, четкое соблюдение законов в этот период времени", – сказал мэр.

Ранее Сергей Собянин объявил о снятии части ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сделать это позволило улучшение эпидемиологической ситуации, подчеркнул мэр.

По словам градоначальника, последнюю неделю фиксируются 2–4 тысячи новых случаев COVID-19 в день, что значительно меньше, чем в конце декабря. Он отметил, что в столице также заметно увеличились темпы вакцинации. Прививку, по его словам, сделали уже более 220 тысяч москвичей.

