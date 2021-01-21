Москва продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве отменили часть ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сделать это позволило улучшение эпидемиологической ситуации, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что последнюю неделю фиксируются 2–4 тысячи новых случаев COVID-19 в день, что значительно меньше, чем в конце декабря.



Сергей Собянин мэр Москвы Ощутимо снизилась и госпитализация – 1 200–1 300 человек в день против 1 500–1 800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысячи человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тысяч коек.

Градоначальник подчеркнул, что в столице также заметно увеличились темпы вакцинации. Прививку, по его словам, сделали уже более 220 тысяч москвичей.

Собянин пояснил, что в связи с этим в городе смягчаются действующие ограничения:

колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся разблокируют;

возвращаются к обычному режиму работы. учащихся разблокируют; максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается до 50% общей вместимости зрительного зала;

общей вместимости зрительного зала; отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся в помещениях, не может превышать 50%;

и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся в помещениях, не может превышать 50%; возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных и других подобных мероприятий. Однако количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

ограничения остаются в силе

требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы продолжит действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации;

продолжит действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации; также ограничения сохраняются в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других подобных заведений;

и других подобных заведений; до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется домашний режим для горожан старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями .

При этом некоторыеСобянин подчеркнул, что после прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции транспортные карты горожан старшего возраста и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями, разблокируют.

C 20 января в столице начали работать новые выездные бригады вакцинации от коронавируса. Сделать прививку против COVID-19 теперь можно в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город".

Сделать прививку можно с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день.

Пройти вакцинацию можно также в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.