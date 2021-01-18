Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в регионах России 18 января. Жители страны могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Поручение перейти от начавшейся 10 декабря 2020 года масштабной вакцинации, в ходе которой возможность привиться получили медики, учителя и люди с хроническими заболеваниями, к массовой дал Владимир Путин. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заверила, что к переходу к массовой вакцинации в стране все готово.

Она подчеркнула, что около 2,1 миллиона доз вакцины от COVID-19 поступит в гражданский оборот в России до конца января. Голикова также отмечала, что Россия обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса вне зависимости от уровня популяционного иммунитета.

По ее словам, главное, чтобы граждане России сами захотели прийти на вакцинацию, а также продолжили соблюдать те меры собственной безопасности, которые чрезвычайно важны в настоящее время.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что привитые от коронавируса граждане должны продолжать носить маски независимо от показателя уровня антител. Он отметил, что маски помогут уберечь родных и окружающих людей от возможного заражения.

