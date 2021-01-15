Привившиеся от COVID-19 должны продолжать носить маски – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Привитые от коронавируса граждане должны продолжать носить маски независимо от показателя уровня антител, поскольку они могут оставаться переносчиками вируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен", – сказал министр.
Он отметил, что маски помогут уберечь родных и окружающих людей от возможного заражения.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал россиянам не носить маски, если у них наблюдается уровень нейтрализующих вирус антител в крови на уровне 1:3200 и выше. Он отметил, что ношение маски в таком случае может препятствовать поддерживанию уровня защиты на необходимом уровне.
В Москве за сутки выявили 5 534 заразившихся коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: