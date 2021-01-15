Привившиеся от COVID-19 должны продолжать носить маски – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Привитые от коронавируса граждане должны продолжать носить маски независимо от показателя уровня антител, поскольку они могут оставаться переносчиками вируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен", – сказал министр.

Он отметил, что маски помогут уберечь родных и окружающих людей от возможного заражения.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал россиянам не носить маски, если у них наблюдается уровень нейтрализующих вирус антител в крови на уровне 1:3200 и выше. Он отметил, что ношение маски в таком случае может препятствовать поддерживанию уровня защиты на необходимом уровне.