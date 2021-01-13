Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян со следующей недели

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин заявил о переходе от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции со следующей недели. Об этом президент сообщил в ходе совещания с членами правительства.

"Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне (премьер-министр. – Прим. ред.) Михаил Мишустин докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. У нас система в целом отработана, нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", – заявил Путин.

В ответ на поручение президента вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности увеличить масштабы вакцинации. Она отметила, что в настоящий момент в стране работает 1 331 прививочный пункт. Голикова призвала регионы и дальше наращивать объемы пунктов для вакцинации.

"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации. На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", – подчеркнула Голикова.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса. Всего на территории РФ за все время пандемии зарегистрировали 3 471 053 заболевших COVID-19. 2 854 088 человек выздоровели после прохождения курса лечения, 63 370 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

