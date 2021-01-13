Ученые из США составили прогноз по COVID-19 на ближайшее десятилетие

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Ученые из США составили прогноз развития ситуации с COVID-19 на ближайшие 10 лет, основываясь на данных по четырем известным коронавирусам человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследователи отмечают, что за десятилетие SARS-CoV-2 может перейти в разряд эндемических, а иммунитет от перенесенного в детстве в легкой форме заболевания будет оставаться на всю жизнь.

Также ученые не исключают, что если первичные инфекции у детей будут протекать в легкой форме, когда вирус станет эндемическим, масштабная вакцинация может не понадобиться.

На данный момент делать прививку против коронавируса необходимо, так как это снижает тяжесть заболевания и формирует массовый иммунный ответ, утверждают ученые.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что не надо ждать резкого сокращения числа новых случаев коронавируса. Он подчеркнул, что данный процесс окажется постепенным. По версии Аграновского, важную роль будет играть вакцинация от COVID-19 в России.