Попова сообщила о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что в ситуации с распространением коронавируса в России есть стабилизация.

"По динамике эпидпроцесса в целом в Российской Федерации в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения", – сказала глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, за последние сутки на территории страны подтверждено 22 934 случая заражения COVID-19. Про ситуацию с коронавирусом она рассказала во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Попова также отметила, что в России 905 тысяч человек находятся под наблюдением после контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией.

"Мы усилили работу в праздничные дни по отслеживанию контактных, и на сегодняшний день под наблюдением находятся 905 тысяч человек. Это практически на одного инфицированного – три контактных, которые находятся под наблюдением", – сказала глава ведомства.

За первые 10 дней 2021 года в call-центр Роспотребнадзора поступило 64 тысячи звонков, при этом 85% звонков связано с тематикой эпидемиологии и профилактики COVID-19.

Ранее ученые обнаружили "российский" вариант коронавируса. Мутации развились у 47-летней женщины с лимфомой.