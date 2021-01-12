Ученые обнаружили "российский" вариант коронавируса

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Российские ученые опубликовали препринт, в котором описали случай пациентки с 18 новыми мутациями коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".

Мутации развились у 47-летней женщины с лимфомой. Пациентка заразилась коронавирусом в апреле 2020 года во время прохождения химиотерапии. После этого ее тесты на COVID-19 показывали положительные результаты до сентября.

В материале говорится, что мутации нового варианта совпадают с теми, которые ранее фиксировались у других пациентов с ослабленным иммунитетом, и с возникшими в "британском" штамме коронавируса, рассказал профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

Также отмечается, что две из 18 мутаций совпадают с обнаруженными у норок в Дании.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что в России наверняка существует свой собственный уникальный штамм коронавируса по аналогии с "британским", просто он пока не был обнаружен.

Ранее новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Говорилось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. На территории страны с 26 декабря распространили антивирусные ограничения на большее число регионов юго-востока Англии.

Помимо "британской" мутации коронавируса, также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии и ЮАР.