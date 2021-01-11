Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:59

В Центре Гамалеи рассказали о "российском" штамме коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России наверняка существует свой собственный уникальный штамм коронавируса по аналогии с "британским", который пока не был обнаружен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный "российский" штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", – отметил Гинцбург.

По словам специалиста, новый штамм пока не был обнаружен, поскольку в России секвенируют гораздо меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании.

Также Гинцбург рассказал, что в течение ближайших 30 дней планируется выпустить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее стало известно, что новый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен в Великобритании. Говорилось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. На территории страны с 26 декабря распространили антивирусные ограничения на большее число регионов юго-востока Англии.

Кроме того, ученые назвали главную опасность "британского" штамма коронавируса. Специалисты сделали вывод, что новая вариация вируса стала на 56% заразнее.

Помимо "британской" мутации коронавируса также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии и ЮАР.

В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать