В Центре Гамалеи рассказали о "российском" штамме коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России наверняка существует свой собственный уникальный штамм коронавируса по аналогии с "британским", который пока не был обнаружен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный "российский" штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", – отметил Гинцбург.

По словам специалиста, новый штамм пока не был обнаружен, поскольку в России секвенируют гораздо меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании.

Также Гинцбург рассказал, что в течение ближайших 30 дней планируется выпустить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее стало известно, что новый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен в Великобритании. Говорилось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. На территории страны с 26 декабря распространили антивирусные ограничения на большее число регионов юго-востока Англии.

Кроме того, ученые назвали главную опасность "британского" штамма коронавируса. Специалисты сделали вывод, что новая вариация вируса стала на 56% заразнее.

Помимо "британской" мутации коронавируса также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии и ЮАР.