Российские тесты на коронавирус способны выявлять "британский" штамм

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Выявить новый "британский" штамм коронавируса могут существующие в России ПЦР-тесты, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса", – добавила глава ведомства.

Она подчеркнула, что новый штамм является более заразным, но это не делает вирус опаснее прежнего. Также "британский" штамм не усугубляет лечение.

Ранее в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Заразившийся гражданин вернулся из Великобритании.

Новый штамм обнаружили в Британии. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что новая разновидность коронавируса передается от человека к человеку быстрее, чем обычный вирус.

