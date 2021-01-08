В Румынии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса

18:55
Фото: AP/Vadim Ghirda
Минздрав Румынии сообщил о регистрации первого случая инфицирования новым "британским" вариантом коронавируса, передает РИА Новости.
"Один из штаммов SARS-CoV-2, выявленный в период с 5 по 8 января 2021 года в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балмоша, совпадает с вариантом с повышенной трансмиссивностью B.1.1.7, выявленным в Великобритании. В ближайшее время продолжится молекулярно-эпидемиологический надзор за подозрительными случаями", – говорится в сообщении
В министерстве предупредили население страны о необходимости ответственно соблюдать санитарные меры, поскольку новый штамм вируса обладает повышенной заразностью.
Ранее в Словакии подтвердили наличие нового штамма коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Марек Крайчи.
До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.
Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
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