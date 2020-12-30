В США выявили "британский" штамм коронавируса

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В США зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на губернатора Джареда Полиса.

"В Колорадо выявлен первый случай заражения разновидностью коронавируса, той же, которая была обнаружена в Великобритании", – рассказал Полис.

По его словам, новый штамм вируса выявлен у мужчины в возрасте от 20 до 29 лет. Полис уточнил, что в последнее время пациент не совершал дальних поездок.

Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был выявлен у шести человек, вернувшихся в Индию из Великобритании. Прибывших поместили в одиночные комнаты в определенных медицинских учреждениях. Их близкие также были помещены на карантин.

До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Предположительно, его источником стала Юго-Восточная Англия.

