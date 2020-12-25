В РФПИ назвали способ преодолеть дальнейшие мутации коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса является одним из способов борьбы с мутацией инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Один из способов побороть активное мутирование вируса в дальнейшем – это все-таки масштабная вакцинация, потому что когда больше людей вакцинировано, вирус, соответственно, меньше мутирует", – заявил специалист.

По словам Дмитриева, российский препарат "Спутник V" эффективен при небольших изменениях в геноме вируса. При этом отслеживать динамику строго необходимо.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что российские тест-системы выявляют любые штаммы коронавирусной инфекции.

