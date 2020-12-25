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Общество

02:26

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии. Такие данные приводит пресс-служба Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

Известно, что новый штамм инфекции в Швейцарии был зафиксирован у двоих человек, проживающих в Великобритании.

"Секвенирование образцов проводили в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве", – рассказали в пресс-центре.

Там отметили, что имена инфицированных уже установлены. Местные власти были оповещены о возможной циркуляции в регионах нового штамма коронавируса.

Один из заболевших в данный момент находится на карантине, передает РИА Новости. Изоляцию также проходят те, с кем контактировал зараженный. Данные о втором носителе инфекции уточняются.

В офисе общественного здравоохранения страны добавили, что в Швейцарии действуют дополнительные меры по обнаружению нового штамма после появления мутаций вируса в Великобритании.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19.

Позднее в Великобритании выявили еще один новый штамм коронавируса. Об этом сообщал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Накануне в Германии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Инфицированная прилетела из Соединенного Королевства в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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