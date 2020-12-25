02:26
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии. Такие данные приводит пресс-служба Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
Известно, что новый штамм инфекции в Швейцарии был зафиксирован у двоих человек, проживающих в Великобритании.
"Секвенирование образцов проводили в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве", – рассказали в пресс-центре.
Там отметили, что имена инфицированных уже установлены. Местные власти были оповещены о возможной циркуляции в регионах нового штамма коронавируса.
Один из заболевших в данный момент находится на карантине, передает РИА Новости. Изоляцию также проходят те, с кем контактировал зараженный. Данные о втором носителе инфекции уточняются.
В офисе общественного здравоохранения страны добавили, что в Швейцарии действуют дополнительные меры по обнаружению нового штамма после появления мутаций вируса в Великобритании.
Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19.
Позднее в Великобритании выявили еще один новый штамм коронавируса. Об этом сообщал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
Накануне в Германии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Инфицированная прилетела из Соединенного Королевства в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря.
Британия предоставила России образцы нового штамма коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: