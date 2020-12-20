Мутацию коронавируса выявили в Дании, Нидерландах и Австралии

Фото: AP/Mark Baker
Мутировавший вариант коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. До этого он был выявлен в Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Марию ван Керкхове.
"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", – сказал эксперт.
До этого глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, который распространяется быстрее до сих пор известных штаммов.
По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. Он отметил, что эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.
Джонсон отметил, что именно новый тип коронавируса послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря.
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