Вирусолог рассказал, чем опасна новая версия коронавируса и защитит ли от него вакцина

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что новый штамм коронавируса, выявленный в Британии, может заразить большое количество людей, однако в мире уже есть вакцины, способные с ним справиться.
В Великобритании выявили случаи заболевания одним из генетических вариантов коронавируса, который, предположительно, способен распространяться особенно быстро. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок заявил, что похожие варианты вируса замечены уже и в других странах Европы.
"Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее уже известных вариантов", – сообщил министр. Он отметил, что уже выявлено более тысячи случаев заражения мутировавшим вирусом, преимущественно на юге Англии.
В свою очередь, доктор биологических наук Алексей Аграновский выразил мнение, что даже эта версия вируса не увеличит количество заболевших в разы.
Вирусолог отметил, что с наличием вакцины и опытом в лечении больных на протяжении длительного времени новый штамм коронавируса не так страшен. "Это, конечно, неприятно. Но на нашей с вами стороне то обстоятельство, что тяжелые случаи уже умеют лечить и знают, что делать, чего не было в начале", – отметил Аграновский.
Аграновский напомнил, что только в нашей стране уже три вакцины находятся на выходе и, возможно, будут созданы новые. "Они по-разному сделаны. Вероятность того, чтобы возник какой-то вариант вируса, который уходит от всех этих вакцин, очень низкая", – подчеркнул эксперт.
"Скоро уже будут благотворные результаты вакцинации. Так что быстрый этот вирус или более медленный, но от него, я надеюсь, люди будут защищены", – добавил Аграновский.
Ранее вирусологи рассказали, как неправильные антитела могут осложнить течение коронавируса. Ученые считают, что аутоантитела способны заблокировать противовирусную защиту и убить полезные иммунные клетки.
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