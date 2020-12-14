Вирусолог объяснил появление в организме неправильных антител при COVID-19

Ученые из США нашли особенность организма, которая способна усложнить течение коронавирусной инфекции. Из-за нее болезнь может протекать дольше обычного. Расскажем, при чем здесь антитела и как понять, что такая особенность есть именно у вашего организма.

Вместо защиты – нападение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новую причину появления осложнений при COVID-19 нашли специалисты Йельского университета. По данным авторов исследования, все дело в большом количестве аутоантител – неправильных антител, которые находятся в крови пациента. И опасны они тем, что вместо защиты организма от инфекции они, наоборот, начинают атаковать органы, ткани и иммунную систему.





Аарон Ринг биолог-иммунолог, соавтор исследования Мы определенно считаем, что эти аутоантитела вредны для пациентов с COVID-19.

Для исследования ученые из США сравнили иммунные реакции у пациентов с коронавирусом и здоровых людей. В крови у зараженных ученые нашли большое количество антител с отклонениями от нормы. Они способны поразить мозг, печень, кровеносные сосуды и желудочно-кишечный тракт. Ученые считают, что аутоантитела способны заблокировать противовирусную защиту и угробить полезные иммунные клетки.

Все это приводит к тому, что COVID-19 протекает у больных дольше обычного. И чем больше неправильных антител, тем хуже переносимость инфекции, утверждают исследователи. Интересно, что подобных микроорганизмов в крови пациентов с коронавирусом нашли больше, чем у людей с волчанкой – аутоиммунным заболеванием.

Как правило, такие нарушения работы иммунной системы связаны с последствиями той же волчанки, рассеянного склероза или артрита. Ученые отметили, что в настоящее время способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции слабо изучена, специалисты продолжают вести работу в этом направлении.

Ранее заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени Мечникова Николай Климко заявил, что легкие больных COVID-19 могут поражать грибковые инфекции. Такие последствия специалисты выявили у пациентов, попавших в реанимацию и интенсивную терапию.

Насколько это опасно?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что действительно есть сведения о том, что у некоторых заразившихся COVID-19 инфекция развивается параллельно с аутоиммунными реакциями.

"Мне не кажется, что коронавирус будет часто вызывать такие эффекты у многих больных. Но это не значит, что это неважно. Каждый случай важен. И если такой феномен существует, то он заслуживает разработки мер против аутоиммунных ответов", – считает вирусолог.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Коронавирус запускает в иммунной системе определенные процессы, которые приводят к таким серьезным неприятностям. Но на данный момент, на мой взгляд, ни у кого нет исчерпывающих сведений по этому поводу. Уверен, это будут изучать в дальнейшем.

Аграновский выразил уверенность в том, что вакцина от коронавируса не будет вызывать аутоиммунных реакций.

"Соответственно, эффективность вакцин останется высокой. Есть все основания так считать", – отметил доктор биологических наук.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 предположил, что открытие американских исследователей сопоставимо с работами советского иммунолога, доктора медицинских наук Александра Кульберга о так называемых идиотипических и антиидиотипических антителах.

"Согласно этой теории, одна молекула – идиотип – задает положительную конфигурацию, а другая – антиидиотип – отзеркаливает его. Эта та регуляция, которой занимается наша иммунная система. В нашем организме все время присутствует очень маленькое количество аутоантител, то есть антител против собственных тканей и молекул. Они нужны как раз для идиотипической и антиидиотипической регуляции. Это важная система, которая формирует органы и ткани человека, особенно когда организм развивается. Но если у нас развиваются аутоиммунные заболевания, то этих антител становится очень много либо появляются патологические аутоантитела, которых при нормальной регуляции не бывает", – объясняет иммунолог.





Владимир Болибок врач-иммунолог На мой взгляд, из-за системного воспаления, которое вызывает коронавирус, сбивается система идиотипического и антиидиотипического взаимодействия. Потому что COVID-19 поражает абсолютно все системы и органы. В зависимости от специфичности антител, то есть к каким органам и тканям они относятся, где они начнут вырабатываться в большом количестве, там мы и получим обострение других заболеваний.

В связи с тем, что при заражении коронавирусом идет поражение сосудистого русла, такой эффект может быть гораздо более выраженным, чем в случаях с другими известными заболеваниями, говорит Болибок. То, что ученые из Йельского университета обратили внимание на проблему идиотипического и антиидиотипического взаимодействия, иммунолог назвал позитивным фактором, так как это поможет в изучении заболевания.

