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Общество

05:00

Обнаружена усложняющая течение COVID-19 особенность организма

наука общество

Фото: IMAGE POINT FR/NIH/NIAID/TASS

Обнаружена особенность организма, усложняющая течение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что соответствующее исследование провели ученые из Йельского университета. Специалистам удалось выяснить, что в крови пациентов находится большое количество "неправильных" антител (аутоантител). Эти микроорганизмы вместо борьбы с вирусом атакуют органы, ткани и саму иммунную систему. По этой причине инфекция у заболевших протекает дольше обычного.

Специалисты провели сравнение иммунных реакций у пациентов и здоровых людей. Выяснилось, что у зараженных имеется большое количество антител с отклонениями от нормы. Микроорганизмы блокируют противовирусную защиту и уничтожают полезные иммунные клетки. Кроме этого, аутоантитела поражают мозг, кровеносные сосуды, печень и желудочно-кишечный тракт.

Исследования выявили, что от увеличения количества аутоантител в организме ухудшается переносимость инфекции. При этом у пациентов с COVID-19 зафиксировали больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием – волчанкой.

Ученые поясняют, что обычные антитела способны блокировать вирусы посредством прикрепления на их поверхность с помощью белков. Аутоантитела имеют неправильную форму. Из-за этого такие микроорганизмы ошибочно связываются с белками.

Специалисты уточняют, что некоторое количество аутоантител имелось у некоторых пациентов еще до заражения COVID-19. Другие микроорганизмы появлялись по мере течения болезни.

В статье добавляется, что подобные нарушения работы иммунной системы обычно являются последствиями таких заболеваний, как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз. При этом способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции на данный момент мало изучена. В данном направлении ведется работа.

Ранее был назван еще один ключевой симптом коронавирусной инфекции COVID-19. Специалистам удалось выяснить, что у более половины пациентов с COVID-19 отмечалась миалгия.

За последние сутки в России выявили 28 080 новых случаев коронавируса. В 5 494 (19,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за сутки госпитализировали 1 463 пациента с коронавирусом. Всего в столице было выявлено 6 425 новых случаев коронавирусной инфекции.

В России за прошедшие сутки выявили больше 28 тысяч случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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