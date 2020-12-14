Обнаружена усложняющая течение COVID-19 особенность организма

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Обнаружена особенность организма, усложняющая течение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что соответствующее исследование провели ученые из Йельского университета. Специалистам удалось выяснить, что в крови пациентов находится большое количество "неправильных" антител (аутоантител). Эти микроорганизмы вместо борьбы с вирусом атакуют органы, ткани и саму иммунную систему. По этой причине инфекция у заболевших протекает дольше обычного.

Специалисты провели сравнение иммунных реакций у пациентов и здоровых людей. Выяснилось, что у зараженных имеется большое количество антител с отклонениями от нормы. Микроорганизмы блокируют противовирусную защиту и уничтожают полезные иммунные клетки. Кроме этого, аутоантитела поражают мозг, кровеносные сосуды, печень и желудочно-кишечный тракт.

Исследования выявили, что от увеличения количества аутоантител в организме ухудшается переносимость инфекции. При этом у пациентов с COVID-19 зафиксировали больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием – волчанкой.

Ученые поясняют, что обычные антитела способны блокировать вирусы посредством прикрепления на их поверхность с помощью белков. Аутоантитела имеют неправильную форму. Из-за этого такие микроорганизмы ошибочно связываются с белками.

Специалисты уточняют, что некоторое количество аутоантител имелось у некоторых пациентов еще до заражения COVID-19. Другие микроорганизмы появлялись по мере течения болезни.

В статье добавляется, что подобные нарушения работы иммунной системы обычно являются последствиями таких заболеваний, как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз. При этом способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции на данный момент мало изучена. В данном направлении ведется работа.

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