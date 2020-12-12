Обнаружен еще один ключевой симптом коронавируса

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Назван еще один ключевой симптом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что исследования на данную тему провели ученые из Исландии.

Специалистам удалось выяснить, что у более половины пациентов с COVID-19 отмечается миалгия. Заболевшие ощущают боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.

Уточняется, что миалгия была зафиксирована у 55% пациентов.

Кроме того, были названы и другие распространенные симптомы при COVID-19. Среди них – головная боль (51%) и кашель (49%).

В исследовании добавляется, что пациенты с легкой формой коронавируса часто ощущают головную боль, заложенность носа и теряют обоняние.

Ранее врач рассказал об особенностях COVID-19 у детей. При заражении коронавирусом у них проявляются симптомы, похожие на ОРВИ.

За последние сутки в России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. В 4 600 из них заболевание протекало без клинических проявлений.