Врач рассказал об особенностях COVID-19 у детей

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У детей при заражении COVID-19 проявляются симптомы, похожие на ОРВИ, желудочно-кишечную инфекцию или септический шок. Об этом рассказал главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
"Это клинически полиморфное заболевание, которое может протекать под маской ОРВИ, под маской желудочно-кишечной инфекции, пневмонии без дыхательной недостаточности и с ней мультисистемного воспалительного синдрома. В тяжелых случаях это носит маски сепсиса, септического шока, когда развивается уже полиорганная недостаточность", – приводит слова Османова РИА Новости.
Он рассказал, что также одной из особенностей протекания коронавируса у детей является то, что инфекция поражает несколько жизненно важных органов – легкие и сердце.
По словам Османова, все переболевшие коронавирусом дети находятся под контролем медиков, что позволяет уменьшить количество госпитализаций тех, у кого заболевание протекает в среднетяжелой форме.
Ранее сообщалось, что Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда. По словам Сергея Собянина, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.
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