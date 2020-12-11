Более 10 тыс военнослужащих уже прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего министерство обороны получило 14,5 тысячи вакцин. В соответствии с утвержденным главой ведомства Сергеем Шойгу планом, до конца года вакцинируются свыше 100 тысяч военнослужащих.

Как передает РИА Новости, в военных округах и на Северном Флоте сформировали 300 бригад военных медиков, прошедших специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащихн.

Ранее сообщалось, что в Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.

В настоящее время в городе работают 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Все они открыты на базе поликлиник. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и справку с места работы.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России исследования вакцин от COVID-19 для пожилых идут очень успешно, в течение ближайшего месяца будут готовы результаты и в стране появится возможность делать прививки людям старше 60 лет.