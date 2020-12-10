Москвичам рассказали о новых способах записи на прививку против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди доступных вариантов: запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.

В Оперативном штабе отметили, что к группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.

"Сейчас в Москве начался важный этап: с конца прошлой недели мы запустили вакцинацию от коронавируса горожан из основных групп риска. Мы стараемся сделать так, чтобы этот процесс был максимально удобным для всех москвичей, которым сейчас доступна вакцинация. Жители столицы могут выбрать тот способ записи на вакцинацию, который им наиболее удобен", – рассказали в Оперштабе.

В настоящее время в городе функционирует 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Все они открыты на базе поликлиник. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и справку с места работы.

Вакцинируемые не должны страдать определенными хроническими заболеваниями, а также болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. При этом промежуток после последней прививки должен составлять не менее 30 дней.

Уточняется, что вакцина доступна людям от 18 до 60 лет. Люди старшего возраста, кормящие женщины и участники пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19 получить прививку не могут.