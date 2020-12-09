Попова сообщила, когда начнут прививать от COVID-19 россиян старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России исследования вакцин от COVID-19 для пожилых идут очень успешно, в течение ближайшего месяца будут готовы результаты и в стране появится возможность делать прививки людям старше 60 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Клинические исследования для людей старше 60 лет уже идут по двум российским вакцинам, они идут очень успешно, и я уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результат и будем иметь возможность прививать российскими вакцинами и людей старшего возраста", – приводит слова Поповой РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины "Спутник V". Они вступили в силу с 8 декабря.
Также известно, что столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, но и младший медперсонал, те, кто занимается клинингом, администраторы и другие работники учреждений.
Запись на вакцинацию в столице уже открылась. Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.
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