Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины "Спутник V"

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом говорится в постановлении, размещенном на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <...> "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) "Гам-ковид-вак", – говорится в сообщении.

Правила вступают в силу с 8 декабря и будут действовать до 1 марта следующего года.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. Сейчас проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

В России выявлено 2 488 912 случаев COVID-19, вылечились 1 956 588 человек, скончались 43 597.