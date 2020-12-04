Свыше 20 тыс человек получили обе дозы вакцины от COVID-19 в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 20 тысяч человек уже получили обе дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат вводили в ходе пострегистрационных испытаний в столице, заявила телеканалу "Россия 24" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационного клинического исследования обе дозы вакцины", – сообщила Ракова. По словам заммэра, всего было зафиксировано лишь 273 заболевших (1,5% от привитых). При этом часть участников могла получить плацебо, обратила внимание она.

"Эти цифры уже сами за себя говорят", – подчеркнула Анастасия Ракова.

Ранее открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Сперва сделать прививку вакциной "Спутник V" смогут врачи, учителя и работники соцслужб. Прививки получится сделать в любой день недели с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации с собой надо взять паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

Пройти вакцинацию могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике. Москвичи старше 60 лет, а также беременные и кормящие женщины сделать прививку не смогут.

Ранее стало известно, что в Москве к 2021 году откроют 170 пунктов вакцинации от коронавируса. Вакцинация будет проводиться двукратно, потому что "Спутник V" состоит из двух компонентов.