Попова рассказала о еще десяти вакцинах, разрабатываемых в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России разрабатывают еще не менее 10 вакцин от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснила, что три препарата разрабатывают в центре "Вектор". Также идет работа над объединенной вакциной – против гриппа и коронавирусной инфекции.
"Мы надеемся, что они будут очень успешными", – добавила Попова.
Ранее первые 90 совершеннолетних добровольцев прошли вакцинацию препаратом "ЭпиВакКорона". Вакцинация стала частью пострегистрационных испытаний препарата от коронавируса, разработанного новосибирским центром "Вектор".
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