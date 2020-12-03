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Наука

03 декабря, 21:22

Попова рассказала о еще десяти вакцинах, разрабатываемых в РФ

медицина наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России разрабатывают еще не менее 10 вакцин от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Он пояснила, что три препарата разрабатывают в центре "Вектор". Также идет работа над объединенной вакциной – против гриппа и коронавирусной инфекции.

"Мы надеемся, что они будут очень успешными", – добавила Попова.

Ранее первые 90 совершеннолетних добровольцев прошли вакцинацию препаратом "ЭпиВакКорона". Вакцинация стала частью пострегистрационных испытаний препарата от коронавируса, разработанного новосибирским центром "Вектор".

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