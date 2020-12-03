Первые 90 совершеннолетних добровольцев привились вакциной "ЭпиВакКорона"

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Первые 90 совершеннолетних добровольцев прошли вакцинацию препаратом "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцинация стала частью пострегистрационных испытаний препарата от коронавируса, разработанного новосибирским центром "Вектор".

"По состоянию на 2 декабря привито 90 добровольцев в группе 18+", – отмечается в сообщении.

Ранее в центре "Вектор" назвали условия вакцинации "ЭпиВакКороной". В течение 3 недель после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь.